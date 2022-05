Puy-de-Dôme : une initiative pour que les jeunes des quartiers connaissent mieux leur terroir

"Avec un groupe de jeunes de mon quartier d'origine (…) on part à la rencontre d'éleveurs, d'agriculteurs, de chefs, de gastronomes", explique Sofien Habibi, cuisinier de l'initiative Du terter au terroir. Les lycéens rencontrent ainsi un éleveur de vaches Aubrac. "Ça fait toujours plaisir de voir les différents métiers, et surtout un métier qu'on n'a pas l'habitude de voir", témoigne Sankumba Sambou, 14 ans, lycéen à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

De plus en plus de demandes pour ces rencontres

Sofien Habibi a réuni une dizaine de lycéens de son quartier. Il espère ainsi leur montrer comment consommer mieux, en mangeant local. Dans l'étable, les jeunes sont mis à contribution par l'éleveur. "On fait la litière pour que le box soit sec", explique Hassna Chahib, 17 ans, lycéenne. Une des jeunes présentes apprécie le lien avec les animaux et est intéressée par ce métier, même s'il paraît dur. "On a des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, qui sont demandeurs pour venir faire des rencontres", se réjouit Sofien Habibi.