Naissances : le top des prénoms pour 2022

L'Officiel des prénoms a publié son classement 2022 des prénoms les plus populaires.

Chez les filles, comme chez les garçons, cela se bouscule en haut du classement des prénoms en vogue pour 2022. Emma était en tête des prénoms les plus donnés depuis seize ans, mais elle s'est fait doubler par Jade, selon une projection de l'Officiel des prénoms. Viennent ensuite Louise, Mia et Alice. Du côté des garçons, Gabriel est resté numéro un pendant dix ans avant que Léo ne lui passe devant.

Un retour des prénoms rétro

Raphaël figure en troisième place, suivis d'Arthur et Louis. Dans le reste du top 20, la mode va aux prénoms courts à deux syllabes, tels Anna, Lucas ou encore Noah. On compte également des prénoms liés à la nature, comme Rose, Ambre et Iris. Un retour du rétro est aussi constaté, à l'image des prénoms Adam, Jules ou Gabin. Il y a de quoi se perdre devant toutes ces possibilités, mais l'année dernière, les parents se sont tout de même décidés 736 000 fois, soit autant que de naissances.