"Ça ne les regarde pas " : la proposition de loi "anti-fessée" devant les députés est loin de convaincre tous les parents

L'Assemblée nationale relance jeudi le débat sur l'interdiction des fessées et plus généralement des "violences éducatives ordinaires". Du côté des parents, on est plutôt partagé.

Illustration d'un enfant se faisant fesser (Paris, mars 2015). (LOIC VENANCE / AFP)