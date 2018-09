Indre : un maître-nageur condamné à 18 mois de prison avec sursis après la noyade d'un enfant

Un maître-nageur a été condamné mercredi à une peine d'un an et demi de prison avec sursis après la noyade d'un enfant en 2016, selon France Bleu Berry. À la suite de cette noyade, l'enfant est devenu handicapé. La ville de Châteauroux a également été condamnée.

Un maître-nageur a été condamné à un an et demi de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre) après la noyade d'un enfant en 2016, rapporte France Bleu Berry mercredi 5 septembre. À la suite de cette noyade, l'enfant est devenu handicapé. En tout, cinq prévenus et la ville de Châteauroux ont été condamnés. Le procès en correctionnelle avait eu lieu en juin dernier et le jugement a été rendu mercredi par le tribunal de Châteauroux.

En juillet 2016, le petit Ilyès, 3 ans et demi, s'était noyé à la piscine municipale de Châteauroux alors qu'il participait à une sortie avec le centre de loisirs de La Valla. Les cinq prévenus (des agents de baignade ou des encadrants du centre de loisirs) qui étaient jugés pour "blessures involontaires" ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 6 mois à 18 mois. La ville de Châteauroux, poursuivie comme personne morale, a été condamnée à 30 000 euros d'amende, également avec sursis. Il n'y a aucune inscription au casier judiciaire pour chacun des prévenus.

Un maître-nageur, titulaire du BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), écope de 18 mois de prison avec sursis. Un animateur est condamné à 12 mois avec sursis. Les trois derniers prévenus (un autre animateur et deux autres maîtres-nageurs) sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis.