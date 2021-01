Hauts-de-Seine : enquête sur les conditions de vie des enfants placés

Dans les Hauts-de-Seine, 600 enfants placés sous la responsabilité de l’Aide sociale à l’enfance, soit près d’un sur trois, seraient relégués à l’hôtel pendant plusieurs mois, voire années. Des travailleuses sociales, qui croulent sous la charge de travail, confirment anonymement les dysfonctionnements d’un système qui laisse ces enfants sans vrai suivi socio-éducatif. Elles mettent notamment en cause la réorganisation du pôle solidarité, en 2019, qui s’est traduit par une baisse drastique des effectifs. "On a une charge de travail qui est tellement importante, que pour certains jeunes qui sont mis à l’abri à l’hôtel, si on arrive à les contacter une fois par téléphone par semaine, c’est déjà énorme", confie l’une d’entre elles.

Un jeune de 16 ans placé à l’hôtel tué par un camarade

Une situation que ces travailleuses dénoncent depuis plusieurs années. Les journalistes de France Télévisions ont pourtant tenté, à plusieurs reprises, de rencontrer l’élue en charge des Solidarités du département, Marie-Laure Godin, sans réponse. Pourtant, un drame s’est produit en 2019 au sein de l’ASE des Hauts-de-Seine. Un jeune de 16 ans, hébergé à l’hôtel après avoir enchaîné les familles d’accueil et les foyers, a été tué par un autre enfant placé de 15 ans, à coups de couteau.