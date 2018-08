Etats-Unis : on lui demande de se couvrir lorsqu'elle allaite son bébé, voici sa réaction

Une Américaine a pris l'injonction d'un homme au pied de la lettre.

Sa réaction est devenue virale. Le 31 juillet, une Américaine poste une photo sur Facebook qui sera partagée plus de 200 000 fois. On y voit une jeune femme le visage recouvert par un tissu et allaitant son enfant. "On a demandé à la belle-fille d'un ami de se couvrir pendant qu'elle allait son bébé, et elle l'a fait ! Je ne l'ai jamais rencontrée mais je pense qu'elle est géniale", écrit cette Américaine.

Contactée par Yahoo Lifestyle, Mélanie Dudley, 34 ans, mère au foyer à Austin (Texas), explique que sa réaction fût spontanée. "J'étais en vacances à Cabo San Lucas (Basse-Californie) avec toute ma famille lorsqu'un homme m'a demandé de me couvrir, raconte-t-elle. Je suis normalement discrète mais là, nous étions assis dans le fond du restaurant".

Mélanie Dudley a alors demandé à son mari de lui passer une serviette qui a servi à recouvrir son visage et non celui de son bébé.