Dentifrice bio pour enfants : attention à la présence de sucre, qui provoque des caries

On trouve du sucre dans certains dentifrices bio pour nos enfants, c’est la conclusion d’une enquête de 60 millions de consommateurs.

Et si le rituel du brossage de dents inculqué dès le plus jeune âge aux enfants pouvait être à l’origine de caries ? C’est ce que révèle l’association 60 millions de consommateurs dans une enquête sur les dentifrices bio pour enfants. Certains produits mentionnent dans leur composition du caramel, du fructose ou du glucose. Selon une des marques concernées, ce dernier "permet de stabiliser le gélifiant d’origine naturelle et d’apporter une texture moins liquide et plus lisse".

"On augmente son risque de carie tout en se nettoyant les dents"

Si le sucre est présent en faible quantité, à hauteur de 0,05 % maximum, il n’est pas sans conséquences. "Le sucre c’est ce qui donne de l’énergie aux bactéries. A fortiori, si l’on met du sucre dans les dentifrices, c’est-à-dire qu’on multiplie la présence de sucre y compris lors du brossage, on augmente son risque de carie tout en se nettoyant les dents", confie le Dr Alain Vallory, dentiste. Selon les dentistes, un bon dentifrice doit contenir du fluor pour mieux combattre les bactéries.