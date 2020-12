Dans la Manche, des jouets de seconde main pour un Noël plus écologique et économique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elle a sauvé une tonne et demi de jouets de la déchèterie l'an dernier. Au sein de l'association Rejouets à Cérances en Normandie, une trentaine de bénévoles récupère depuis 2010 vos vieux jouets pour leur redonner une seconde vie, en les vendant à bas prix. Avant la mise en vente dans la boutique de l'association, les jouets sont bichonnés dans un atelier. Il faut les trier, les laver et quand c'est possible les réparer. "Le fait de savoir qu'après, des enfants vont pouvoir rejouer avec ces jeux, qui sont assez anciens pour certains, c'est un plaisir", explique un réparateur bénévole.

Des jouets vendus à tout petits prix

Une fois tout beaux et tout propres, les jeux et jouets sont mis à disposition de la ludothèque, dans la boutique de l’association. Ils sont vendus entre 1 et 5 euros. Une solution parfaite pour un Noël plus responsable. Jeux de société, puzzles, peluches, poupées... chaque année à l'approche de Noël, des dizaines de familles y trouvent leurs bonheur comme Mathilde, jeune maman. "Souvent Lino, il tombe sur des petites figurines avec lesquelles, il s'invente plein d'histoire. Des jouets qui dans le commerce classique coûtent très cher". Une bonne idée cadeau pour tous ceux qui ont un budget serré et qui veulent offrir des jouets qui sont "comme neufs". Une manière également de lutter contre le gaspillage.