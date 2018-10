Collège : 15 minutes de lecture après la récréation

Qui n'a jamais rêvé d'un calme absolu dans une cour d'école, dans des couloirs et même en salle de classe ? Dans un collège d'Arzacq-Arraziguet (Pyrénées-Atlantiques), on lit quinze minutes par jour, tous ensemble. "C'est vraiment relaxant et ça permet de faire une pause dans la journée" pour Caroline, élève de 6e. Même Quentin, qui n'aime pas trop lire, trouve ça bien pour les élèves comme lui parce que sinon, selon lui, "personne ne va les obliger à lire". L'ensemble du personnel et les enseignants se sont aussi mis à lire. Chaque jour, de 13h50 à 14h05, juste après la récréation, chacun se plonge dans un roman ou une bande dessinée, l'œuvre de son choix.

1 000 établissements en France

"Ils sont plus calmes, ça c'est parce qu'ils se sont posés pendant un quart d'heure", explique Bénédicte Pouts, professeur de mathématique. Grâce à cette pratique quotidienne, le collège espère donner, ou redonner le goût de la lecture aux adolescents. Comme près de 1 000 établissements en France, le collège s'est lancé dans l'aventure.