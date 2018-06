Argent : combien coûte un jeune adulte à ses parents ?

Une étude de l'INSEE nous en apprend beaucoup sur les familles et l'argent. Elle révèle que 8 parents sur 10 continuent d'aider financièrement leurs enfants tout juste majeurs à hauteur de 3 670 euros par an en moyenne quand ils ont entre 18 et 24 ans.