Tabac : les efforts de la France sont-ils suffisants ?

Avec cette nouvelle hausse d'un euro pour le paquet de cigarettes, le gouvernement attaque les fumeurs à leur portefeuille. Cela est-il efficace ? "C'est aujourd'hui, dans tous les pays qui l'ont testée, la meilleure façon de faire descendre la consommation du tabac et provoquer l'arrêt du tabac. Les taxes, qui montent les prix, sont le numéro un de la dissuasion", explique le journaliste et médecin Jean-Daniel Flaysakier sur le plateau du 13 Heures.

La France parmi les mauvais élèves

Mais il existe d'autres mesures pour lutter contre le tabagisme. "Il y a par exemple une autre mesure qui a été prise en France : l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est très bien quand c'est respecté, c'est extrêmement efficace", ajoute-t-il. Où se situe la France par rapport aux autres pays d'Europe dans ce domaine ? "On est de très mauvais élèves. Une étude européenne menée sur sept ans sur 27 pays de l'UE montre qu'on a fait aussi mal que les Slovènes, qui est un exemple rédhibitoire, et les Portugais. Il faut qu'on renforce absolument les mesures et notamment permettre l'accès à des consultations de soutien", conclut Jean-Daniel Flaysakier.