Tabac : la lutte doit continuer

Entre 2016 et 2017, la France a compté un million de fumeurs en moins. Sur le plateau du journal de 13 Heures, le médecin Jean-Daniel Flaysakier estime que, malgré la bonne nouvelle, il ne faut pas s'arrêter là dans la lutte contre le tabagisme. Il explique : "Dans tous les pays au monde où on a frappé fort, où les prix ont augmenté à cause des taxes, le nombre de fumeurs a diminué. On peut mieux faire en s'attaquant au plus jeune, à ceux qui n'ont jamais fumé et aux femmes jeunes."

Faire appel aux spécialistes

Si l'accès aux substituts est facilité, Jean-Daniel Flaysakier estime qu'il est important de se tourner vers les spécialistes. Il poursuit : "Il faut penser que certains ont une addiction et ne peuvent pas en sortir avec des moyens médicamenteux ou mécaniques, il faut un accompagnement humain. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des spécialistes, car on ne peut se détacher d'une addiction tout seul, il faut un accompagnement pour que cela réussisse."

Le JT

Les autres sujets du JT