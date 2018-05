Tabac : un million de personnes ont arrêté de fumer en 2017

Depuis 2010, le nombre de fumeurs stagnait en France, mais en 2017, une nette tendance à la baisse est enfin amorcée avec un million de fumeurs en moins en un an. La baisse est historique. "Notre objectif est d'atteindre cinq millions de fumeurs en moins d'ici 2022 et je suis certaine que nous allons y arriver", a annoncé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Des mesures efficaces

26,9% des 18-75 ans fumaient chaque jour en 2017 contre près de 30% un an auparavant. Et cette baisse est encore plus frappante chez les jeunes et les chômeurs. Une réussite liée à un ensemble de mesures : la hausse du prix du paquet de cigarettes, l'apparition du paquet neutre, mais aussi la hausse des remboursements progressifs des traitements anti-tabac, comme n'importe quel autre médicament. Patchs, gommes, en un an, leur vente ont augmenté de 28%. D'ici 2020, le prix du paquet devrait atteindre 10 euros. En France, le tabac tue 200 personnes chaque jour.

