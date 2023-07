Santé : où fume-t-on le plus en France ?

Le tabagisme en France ne baisse plus depuis 2019 et reste à un niveau relativement élevé. Près d’un adulte sur trois fume. Santé Publique France a publié, lundi 17 juillet, les données région par région. Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20.

L’étude de Santé Publique France montre des variations. Les régions où les hommes fument le plus sont la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, devant la Normandie, l’Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté. Pour les femmes, ce sont l’Occitanie et la région PACA, mais aussi le Grand Est et la Bretagne.

Quels sont les bons élèves ?

Tout d’abord, le Centre-Val-de-Loire. "Ces quatre dernières années, le tabagisme a reculé de 5%, devant les Hauts-de-France, et troisième région le Grand Est, qui reste quand même une région avec un fort taux de tabagisme", précise le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 18 juillet. Enfin, les trois régions les plus motivées pour arrêter de fumer sont l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie et la Bretagne. "Des régions dans lesquelles on va trouver six fumeurs et fumeuses sur dix ont envie d’arrêter. Et c’est important, parce qu’on le sait, l’envie d’arrêter c’est le meilleur indice que la prochaine fois qu’on essaye, on va arriver à arrêter", conclut le médecin.

