Pollution : les mégots pointés du doigt

Des petits déchets loin d'être inoffensifs. Plus de 30 milliards de mégots sont jetés chaque année, en France. Abandonnés aux quatre coins des rues, ils sont des petites bombes environnementales à retardement. Pour cause, un mégot contient en moyenne 4 000 substances chimiques, dont la nicotine, les phénols et des métaux lourds. Le filtre des cigarettes est également fabriqué à partir d'acétate de cellulose, un plastique qui met plus de dix ans à se dégrader.

Quelle est la responsabilité des industriels ?

"Sur ces 4 000 substances chimiques, il y en a 250 qui sont classées comme très nocives pour la santé et 50 sont classées comme très cancérigènes. On a l'impression que ce n'est pas grave, que c'est un tout petit déchet. Mais on ne se rend pas compte de l'impact environnemental qui est derrière", alerte Éléonore Kubik de l'agence France Nature Environnement. Des constatations qui ont poussé le gouvernement à réagir, pointant du doigt la responsabilité des fabricants de tabac.

