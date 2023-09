Pas de hausse de la fiscalité sur le tabac en 2024 : "Pas une bonne nouvelle" pour le président de la fédération française d'addictologie

La Première ministre Élisabeth a annoncé ce dimanche sur RTL que la fiscalité sur le tabac n'augmenterait pas l'an prochain et a confirmé que les cigarettes électroniques jetables 'puffs' seraient "prochainement" interdites.

Pour le professeur Amine Benyamina, psychiatre-addictologue, président de la Fédération française d’addictologie (FFA), le fait que le gouvernement n'augmente pas le prix des cigarettes l'année prochaine "n'est pas une bonne nouvelle". "On sait que sur les questions d'addiction, la fiscalité est le pilier des politiques de prévention", explique-t-il dimanche 3 septembre sur franceinfo. "Plus les taxes augmentent et plus la consommation de tabac recule [...] C'est clairement le levier le plus efficace".

À propos des cigarettes 'puffs' bientôt interdites, Amine Benyamina est satisfait : "C'est une très bonne nouvelle, parce qu'on les présentait comme un dispositif de réduction des risques, du moins les industriels", alors qu'en fait certains produits visaient les jeunes : "Avec des goûts et un visuel qui n'avaient pas pour mission d'éviter la consommation mais d'initier de façon masquée".

Enfin, le président de la FFA dit tout de même regretter qu'aucune annonce n'ait été faite concernant l'alcool : "C'est très dommage".

Le tabac cause la mort de 75 000 personnes en France chaque année.