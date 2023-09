La Première ministre Elisabeth Borne annonce l'interdiction de la "puff", cette cigarette électronique jetable, populaire chez les adolescents

En revanche, la fiscalité du tabac ne devrait pas augmenter en 2024, a déclaré la cheffe du gouvernement dimanche à RTL.

Si le prix du paquet de cigarettes n'augmentera pas en 2024, la "puff", cette cigarette électronique jetable, va être interdite. C'est l'annonce faite par la Première ministre Elisabeth Borne, dans un entretien à RTL dimanche 3 septembre. "On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année et on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain", a déclaré la Première ministre, alors que le gouvernement met la dernière touche à ses budgets 2024. "Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac", a-t-elle nuancé, ajoutant que "le tabac c'est 75.000 morts par an".

Dans ce sens, le gouvernement "présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux 'puffs' qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes", a-t-elle précisé. Les "puffs" permettent de vapoter avec un taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg/ml. "On peut nous dire que ce n'est pas de la nicotine. Mais c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent. Ensuite, c'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme et il faut arrêter cela", a plaidé Elisabeth Borne.

L'ancien ministre de la Santé François Braun avait ouvert en mai la porte à une interdiction imminente des "puffs", qui doit s'inscrire dans un plan anti-tabac prévu sur la période 2023-2028. L'enjeu n'est pas seulement sanitaire : jetables, les "puffs" sont en effet en plastique et contiennent une batterie au lithium non recyclable.