Ce qu'il faut savoir sur la Puff, la cigarette électronique jetable dont certains réclament l'interdiction

La Puff est un type de cigarette électronique qui a été introduit en France en 2021. Contrairement aux autres cigarettes électroniques, elle est jetable et peut être achetée partout, prête à être consommée pour seulement 9 euros, ce qui la rend moins chère qu'un paquet de cigarettes pour quelques jours d'utilisation. Elle est très populaire chez les jeunes, même si elle est officiellement interdite aux mineurs. Cependant, il est facile de l'acheter chez les buralistes ou sur internet.

La Puff se distingue par son packaging multicolore et ses multiples arômes, tels que Puff bubble gum, cookie ou cola pétillant. L'an dernier, plus de 13% des ados ont déclaré avoir déjà utilisé la Puff. Cette semaine, des médecins, des tabacologues et des défenseurs de l'environnement ont réclamé dans le journal Le Monde (article pour abonnés) l'interdiction de la Puff. Elle est déjà en voie d'interdiction en Allemagne, en Belgique ou en Irlande.

Une "porte d'entrée vers le tabagisme"

En France, pourtant, rien n'est fait pour l'interdire. Tout le monde reconnaît que la Puff ne présente que des défauts. Selon l'Académie nationale de médecine, elle est un "piège sournois", tandis que le Haut Conseil de la santé publique la considère comme une "porte d'entrée vers le tabagisme". Elle peut contenir jusqu'à 20 milligrammes de nicotine par millilitre, le maximum autorisé, et provoque une forte dépendance ainsi que des inflammations potentielles des voies respiratoires. Sans parler des conséquences pour l'environnement : elle est composée de plastique, d'une batterie inflammable, de lithium et de métaux lourds qui peuvent polluer les sols, les océans et les nappes phréatiques.

Malgré cela, la Puff n'est toujours pas interdite en France. Des sénateurs avaient récemment proposé la mise en place d'une taxe dissuasive, mais cette proposition a été rejetée par le gouvernement. Celui-ci s'est contenté de rappels aux règlements assez flous. Récemment, des députés ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour interdire la Puff. Le ministre de la Santé, interrogé, a assuré que sa position pourrait évoluer et se durcir... dans les prochains jours.