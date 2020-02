Marlboro à 10 euros : "Il faudra que les autres pays européens demandent au Luxembourg de payer les taxes qu'il vole"

"Le problème de la France c'est que le taux de fumeurs reste très élevé au contact du Luxembourg et de la Belgique qui font des prix beaucoup plus bas", dénonce le Professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue à la Pitié-Salpétrière, alors que le prix du paquet de Marlboro dépassera les 10 euros dans l'hexagone à partir du 1er mars.

franceinfo : Le paquet de Marlboro, marque la plus vendue en France, coûte désormais 10 euros. Ça marche cette politique de hausse des prix ?

Professeur Bertrand Dautzenberg : Ça a une efficacité tout à fait claire. L'année dernière, par exemple, les ventes de tabac ont diminué de 7,2% et le taux de fumeurs en France continue à baisser d'année en année depuis que cette politique est menée. La bonne nouvelle c'est que les jeunes ont beaucoup diminué leur tabagisme, la cigarette est devenue un produit totalement ringard, mais aussi les populations les plus précaires ont beaucoup diminué leur tabagisme ces dernières années, avec d'une part l'augmentation du prix des cigarettes et d'autre part la gratuité des traitements d'arrêt pour la plupart des fumeurs ce qui est une très bonne chose.

Où se situe la France par rapport aux autres pays, en terme de prix ?

Au niveau de l'Europe continentale on est dans une moyenne haute, on est moins chers que les Anglais et surtout beaucoup moins que les Australiens qui ont le paquet à 23 euros. Le paquet arrive à 10 euros dès maintenant, ça c'est la volonté du cigarettier, il aurait pu attendre novembre [date de la hausse fiscale] pour le mettre à 10 euros, il a choisi de le faire maintenant pour gagner plus d'argent, ça c'est son problème. Le problème de la France c'est que le taux de fumeurs reste très élevé au contact du Luxembourg et de la Belgique qui font des prix beaucoup plus bas, le Luxembourg en particulier est un grand prédateur de taxes en Europe : 20% des revenus du Luxembourg sont des taxes volées aux autres pays européens sur le tabac, l'alcool et l'essence qu'ils vendent moins cher alors que c'est le pays le plus riche d'Europe.

Et le risque de contrebande ?

La contrebande n'existe pratiquement pas, c'est très marginal et beaucoup des paquets de cigarettes saisis par les douanes sont en fait des paquets destinés à la Grande-Bretagne, où le bénéfice des trafiquants est bien plus grand puisque le prix des cigarettes y est beaucoup plus élevé. Par contre les achats transfrontaliers, oui c'est un problème, mais il y a des accords avec l'Andorre par exemple et il faudrait que le Luxembourg ait une attitude responsable. Maintenant que sur chaque paquet de cigarettes il y a une traçabilité, on voit que les Luxembourgeois achètent 5 ou 6 fois plus de cigarettes qu'il n'en consomment : je pense qu'ils les achètent pour les brûler dans leur cheminée ou alors pour faire du trafic de taxes, mais il y a un moment où il faudra que les autres pays européens demandent au Luxembourg de payer les taxes qu'il vole.