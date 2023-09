Direct Alcool : la grande hypocrisie française ?

Pour l’émission du Talk de franceinfo de ce lundi 18 septembre. Ludovic Pauchant reçoit Thomas Pitrel, auteur de “Tournée générale, la France et l’Alcool”, Charlotte Peyronnet, malade alcoolique, abstinente, auteure de “Et toi, pourquoi tu bois?”, Gaëlle Raux, co-fondatrice du mouvement Coude-à-Coude et Géraldine Hallot, journaliste de la Cellule Investigation de Radio France.

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby qui se tient actuellement en France, la direction générale de la Santé avait demandé, en novembre 2022, à Santé Publique France de travailler pour la mise en place d’une campagne de prévention sur la consommation d’alcool.

Si toute la campagne était prête à être diffusée, celle-ci fut retoquée par le ministère de la Santé, selon les informations de la cellule investigation de Radio France. Ce blocage ne surprend pas les associations, telles que SOS Addiction, qui dénoncent des pressions du lobby de la filière viticole.

Une culture de l’alcool en France, aux dangers réels

Dans son ouvrage Tournée générale, la France et l’alcool (ed. Flammarion), co-écrit avec Victor Le Grand, Thomas Pitrel met en avant la présence de l’alcool dans le quotidien des Français. Que ce soit dans les terrasses de café, dans les rencontres entre chefs d’État, dans nos maisons, l’alcool est partout. À travers onze chapitres et de nombreux témoignages, les auteurs livrent un point de vue original sur les rapports qu’entretiennent les Français avec ces boissons alcoolisées.

Mais il convient de rappeler que l’alcool présente des dangers et des risques réels. Charlotte Peyronnet, malade alcoolique, abstinente depuis deux ans et demi a rédigé un ouvrage intitulé Et toi, pourquoi tu bois ? qui paraîtra aux éditions Denoël en janvier 2024. Un témoignage dans lequel elle aborde la construction de son alcoolisme, du premier au dernier verre, son parcours et son combat face à l’alcool.

Si l’alcool fait partie intégrante de notre culture en France, de nombreux mouvements et associations font la promotion de l’inclusion du “sans alcool” dans la bistronomie et le milieu festif. C’est le cas du mouvement “Coude-à-Coude”, co-fondé par Gaëlle Raux.

