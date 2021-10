Tendance : le chewing-gum perd en popularité

Très prisé auprès des jeunes pendant des générations, le chewing-gum n'est désormais plus tendance et ses ventes s'effondrent.

Ça ne colle plus entre les Français et le chewing-gum. Autrefois très populaire auprès des jeunes et des moins jeunes, véritable symbole de décontraction, la gomme sucrée se vend de moins en moins bien depuis quelque temps. Les clients lui préfèrent les bonbons classiques ou bien le chocolat, qui ne collent pas aux dents. En France, la dernière usine de production de chewing-gum est proche de la fermeture.

La cigarette électronique favorisée par les jeunes

Arrivé sur le territoire français lors de la Libération par les Américains, le chewing-gum a tout de suite conquis les Français. Mais désormais, il semble loin dans la liste de courses des Français, qui ont réduit leurs courses en raison du Covid-19. Malgré son impact sur la santé et sur l'environnement, quand il est recraché par terre, il existe toujours des habitués qui en consomment pour différentes raisons : maintenir son haleine fraîche, ou bien pour calmer sa faim. Chez les plus jeunes, la cigarette électronique a détrôné la gomme.