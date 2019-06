Santé : les jeunes de moins en moins accrocs au tabac

Fumer une cigarette à la sortie du lycée est un geste moins en vogue chez les adolescents. C'est une étude auprès de 20 000 jeunes qui le démontre, menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et publiée mardi 11 juin. En 2018, 53% des lycéens interrogés ont déjà essayé la cigarette. Ils étaient plus de 60% en 2015. L'usage quotidien du tabac baisse lui aussi, passant de 23,2% à 17,5%.

90% des terminales ont bu de l'alcool

Si la cigarette recule, le cannabis est toujours autant fumé. Une drogue consommée dès le collège : 16% des élèves de troisième sont concernés. Au lycée, un tiers des élèves disent avoir déjà testé le cannabis et 6,8% des lycéens de terminale sont des usagers réguliers. Autre expérimentation : l'alcool. Plus de quatre collégiens sur dix en ont déjà bu à leur entrée en sixième. Au lycée, près de 90% des terminales y ont déjà gouté.

