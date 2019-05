Big Marijuana : Une enquête sur "l’industrie du cannabis"

Stéphanie Loridon était l'invitée de franceinfo lundi 13 mai. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le cannabis sort de l’ombre. De plus en plus de pays autorisent cette drogue, et le marché "légal" croît de manière spectaculaire. Avec Xavier Deleu, Stéphanie Loridon publie Big Marijuana, quand le deal devient légal (Hugo Doc). Le "big marijuana", explique-t-elle, c’est l’idée "qu’une industrie de la marijuana s’est créée très rapidement, d’autant plus qu’elle utilise tous les outils du capitalisme financier. Elle arrive maintenant à la bourse de New York". Aux États-Unis, où plusieurs États ont franchi le pas, le cannabis "légal" génère un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars environ, chaque année.

Le Canada précurseur

Le Canada est le premier grand pays à avoir légalisé le cannabis, dans son usage récréatif, en octobre dernier. Selon Stéphanie Loridon, cinq groupes seulement se partagent 70% des ventes : "Ils sont partis très tôt dans la course, et ont pu construire très vite des usines". Le leader, Canopy Growth, a des visées mondiales.

Aux Etats-Unis, le cannabis pourrait être légalisé dès cette année, ou l’an prochain, selon nos interlocuteurs. Ça serait historique, avec des répercussions sur d’autres pays. On changerait d’époque, après 90 ans de prohibition. Stéphanie Loridon, co-auteure de Big Marijuana (Hugo Doc) sur franceinfo

Alcooliers et fabricants de tabac ont compris tout l’intérêt de ce marché, notamment aux Etats-Unis : "Constellation, un grand groupe d’alcool américain, a pris une participation importante dans Canopy Growth, leader canadien du cannabis. Et maintenant Canopy est en train de racheter un groupe américain de cannabis, Acreage".

Là où le cannabis est rendu légal, la consommation de cette drogue augmente-t-elle ou recule-t-elle ? "Dans les états américains précurseurs comme le Colorado, la consommation est à peu près stable, notamment chez les jeunes. C’est une préoccupation de santé importante", explique Stéphanie Loridon, qui poursuit : "Au Canada, d’après une enquête récente, il y a eu une petite hausse de la consommation. Mais c’est beaucoup trop tôt pour dire ce qui va se passer. Il faudra probablement une génération pour mesurer l’impact pour des jeunes qui grandissent dans un environnement où le cannabis est légal".