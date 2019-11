Roubaix : une saisie record de cannabis

Derrière un mur, difficile d'imaginer une culture de cannabis en plein cœur de la ville de Roubaix. 8 000 pieds chauffés, arrosés, éclairés méthodiquement. À la revente, ils auraient rapporté jusqu'à 6 millions d'euros par an. La saisie a eu lieu dans un entrepôt appartenant à la mairie et loué à des particuliers. Le premier étage était laissé à l'abandon. Pour la police judiciaire, c'est l'oeuvre d'un réseau de trafiquants. "On sait que derrière il y a des réseaux criminels parce qu'il faut une organisation, des compétences techniques", explique Romuald Muller, directeur de la police judiciaire de Lille.

Des saisies en forte hausse en 2019 dans les Hauts-de-France

Les trafiquants profitent des friches industrielles nombreuses autour de Roubaix pour installer des systèmes sophistiqués. Une électricité quasi professionnelle et une ventilation puissante pour neutraliser les odeurs. Dans les Hauts-de-France, les saisies de cannabis ont fortement augmenté : 1 000 pieds en 2015 contre déjà 15 000 en 2019. Toute la production saisie à Roubaix a été détruite et deux personnes ont été mises en garde à vue puis auditionnées par la police.