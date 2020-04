Loire : deux hommes impliqués dans un trafic de cannabis interpellés, une centaine de plants découverts dans un appartement

Interpellé avec un kilo de cannabis à bord de son scooter, le premier homme a mené au deuxième, le cultivateur.

Deux hommes ont été interpellés mardi 21 et mercredi 22 avril à Roanne dans la Loire car ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de cannabis, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information de France Bleu Saint-Etienne Loire. Ils seront jugés en correctionnelle pendant l'été à Roanne.

Les policiers ont d'abord contrôlé un homme de 26 ans en scooter sur les bords de Loire à Roanne et ont découvert qu'il n'avait pas d'attestation dérogatoire de sortie pendant le confinement et qu'il transportait un kilo de cannabis dans son scooter. L'homme a prétendu avoir volé l'herbe à quelqu'un et que c'était pour sa consommation personnelle car il se serait remis à fumer à cause du confinement, mais il a tout de même été interpellé et placé en garde à vue.

Lors d'une perquisition à son domicile, l'adresse de son fournisseur a été découverte, ce qui a conduit les policiers chez un homme de 34 ans qui cultivait une centaine de plants de cannabis dans son deux pièces. Il prétend également que c'est pour sa consommation personnelle et "dépanner" des connaissances, mais est également interpellé et placé en garde à vue.