Royaume-Uni : le cannabis thérapeutique va être autorisé sur ordonnance

La cannabis thérapeutique va être autorisé au Royaume-Uni sur ordonnance à partir de l'automne, annonce le ministre de l'Intérieur britannique, Sajid Javid. "Cela aidera les patients avec des besoins médicaux spécifiques, mais cela ne constitue en aucun cas un premier pas vers la légalisation du cannabis à usage récréatif", a expliqué le ministre dans un communiqué (en anglais), jeudi 26 juillet.

Le ministre avait demandé le 19 juin à deux groupes d'experts indépendants de se pencher sur la question. Une première analyse, menée par Sally Davies, la conseillère médicale en chef du gouvernement, a conclu qu'il était prouvé que le cannabis médical avait des intérêts thérapeutiques.

Le Conseil consultatif sur l'abus de drogue a estimé de son côté la semaine dernière que les médecins devraient être en mesure de prescrire du cannabis thérapeutique à condition que les produits répondent aux normes de sécurité. Plusieurs cas de personnes malades se soignant illégalement à l'aide de produits dérivés du cannabis ont été récemment médiatisés. Parmi eux, deux enfants souffrant d'épilepsie, Alfie Dingley et Billy Caldwell.

"Rendre le cannabis thérapeutique disponible sur ordonnance va améliorer la vie des patients qui souffrent actuellement en silence, s'est justifié le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Il n'y a rien de plus difficile que de voir ses proches souffrir, c'est pourquoi j'ai pris cette décision."

