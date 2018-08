Exposition des enfants au cannabis : "Une intoxication sur dix engage le pronostic vital"

Les intoxications accidentelles d'enfants au cannabis sont en hausse constante depuis 2014, d'après l'Agence du médicament.

L'Agence du médicament vient de publier une étude qui révèle qu'il y a de plus en plus d'enfants en France victimes d'intoxications accidentelles au cannabis. La hausse est constante depuis 2014. Sur franceinfo mercredi 22 août, Philippe Batel, addictologue et vice-président de SOS Addictions, l'explique par le manque de vigilance des consommateurs de cannabis. Cela est "lié au produit [qui] agit principalement sur le lobe frontal, celui de la vigilance". Il précise que "10% de ces intoxications sont graves parce qu'elles engagent le pronostic vital".

"La consommation de cannabis et l'usage récréatif de cannabis se sont installés dans notre pays depuis bien longtemps, notamment chez les adultes. Il y a donc des produits qui traînent", explique le Dr Philippe Batel.

Un enfant peut "attraper la boule de cannabis et la gober"

Ces accidents s'expliquent notamment par un défaut de vigilance qui "est en fait lié au produit lui-même. Le cannabis agit principalement sur le lobe frontal, celui de la vigilance. Quand vous avez un joint qui se passe entre adultes, dans un espace festif, et qu'il y a un petit marmot pas loin, qui est à hauteur de table, il va attraper la boule de cannabis et la gober."

Cela peut avoir des conséquences importantes car "les produits ont changé et la teneur en principe actif a doublé en 30 ans. Elle est passé de 17 à 25% sur les cinq dernières années. Ce principe actif donne les effets recherchés par les utilisateurs mais c'est aussi ce qui donne les effets graves de détresse respiratoire".