Santé : hausse des ingestions accidentelles de cannabis

Du cannabis ramassé dans un parc ou trouvé sur la table du salon. De plus en plus d'enfants sont victimes d'intoxications accidentelles, particulièrement en période estivale et lors des fêtes de fin d'année. Les enfants de moins de deux ans sont les plus concernés. La consommation de ce type de produits chez les enfants provoque des détresses respiratoires, de la somnolence, des convulsions et peut même aller jusqu'au coma.

Un phénomène en nette augmentation

Selon le réseau d'addictovigilance, ce type d'ingestion est en nette augmentation. Entre 2010 et 2014, 140 cas ont été recensés, puis 194 entre 2015 et 2017, soit une hausse de près de 40%. Ce phénomène inquiète les autorités, d'autant que les teneurs en THC, la substance active présente dans le cannabis, sont de plus en plus importantes.

