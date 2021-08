Espagne : une course-poursuite improbable entre baigneurs et trafiquants

Ce sont des images édifiantes : un bateau lancé à grande vitesse, par des trafiquants de drogue présumés, pourchassés par la garde civile espagnole. La scène se déroule à quelques mètres de la très touristique plage de Sorvilan, dans le sud de l'Espagne. L'embarcation fonce droit sur la plage, sous le regard médusé des vacanciers. Les deux hommes abandonnent leur bateau et prennent la fuite pour échapper à la police.

800 kilos de cannabis saisis

Mais c'était sans compter sur la réactivité des touristes, qui vont tenter de faire barrage. L'un d'eux en fait trébucher un, mais il continue sa course. Puis une femme et tout un groupe se jettent sur lui et réussissent à le maîtriser. Grace à cette intervention, les deux trafiquants présumés sont aussitôt interpellés, et le bateau saisi avec, à son bord, 800 kilos de cannabis, pour une valeur de plus de deux millions d'euros.