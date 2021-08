C'est une scène digne d'un film d'action. En Espagne, un bateau, avec à son bord plus de 800 kilos de haschich, a été filmé en pleine course poursuite avec la garde civile espagnole. Cette scène s'est déroulée le dimanche 15 août sur la paisible plage de Melicena, à Sorvilán, dans le sud du pays. Le bateau, lancé à pleine vitesse, a accosté sur la plage remplie de vacanciers. Il est même passé à quelques centimètres de percuter violemment l'un d'entre eux.



Les vacanciers ont stoppé l'un des deux fuyards

Une fois à terre, les deux hommes, âgés de 32 et 43 ans, ont encore essayé de s'échapper. Mais c'était sans compter sur les vacanciers sur place, qui se sont jetés sur l'un des deux fuyards. À plusieurs, ils ont réussi à le stopper et à l'immobiliser. Les deux narcotrafiquants présumés ont finalement été arrêtés. Le montant total de leur cargaison est estimé à plus d'1,5 million d'euros.