Doliprane sous pavillon américain : "Il n'y a pas une volonté ferme de protectionnisme", estime l'eurodéputée Marion Maréchal

Marion Maréchal était l'invitée politique de France Info. Députée européenne, elle revient sur la possible cession de Doliprane à un fonds américain, sur les inquiétudes concernant les délocalisations de sa production et la disponibilité du médicament en France. Elle est également revenue sur le projet du Budget 2025.

Marion Maréchal était l'invitée politique de France Info. Députée européenne, elle revient sur la possible cession de Doliprane à un fonds américain, sur les inquiétudes concernant les délocalisations de sa production et la disponibilité du médicament en France. Elle est également revenue sur le projet du Budget 2025.

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé être en négociation avec un fonds américain afin de lui céder une participation majoritaire dans Opella, entité qui commercialise la très populaire marque de paracétamol Doliprane. Une nouvelle qui suscite de l'inquiétude quant aux possibles délocalisations de la production ainsi qu'à la souveraineté sanitaire de la France. Marion Maréchal est revenue sur cette nouvelle : "Cela me choque énormément. Je n'ai aucune confiance dans la capacité du gouvernement à faire respecter les conditions qu'il pose. Car, très régulièrement quand il y a un rachat par des fonds d'investissement étrangers et d'entreprises stratégiques, on nous garantit que le siège social restera en France, que la Recherche et le Développement resteront en France pour que les emplois ne soient pas touchés… Et tout démontre à chaque fois que ces promesses ne sont pas tenues". L'eurodéputée a ajouté également : "C'est d'autant plus déplorable qu'il y avait manifestement une contre-offre française que le gouvernement n'a pas particulièrement souhaité pousser".

"Un budget de fausses économies"

L'autre dossier important concerne le projet de loi de finances 2025 qui a été présenté jeudi en Conseil des ministres. Le Projet de Budget 2025 propose notamment une hausse d'impôts pour les ménages les plus aisés et pour les plus grandes entreprises. "C'est un budget de fausses économies et de vraies hausses d'impôts. C'est d'ailleurs un budget mensonger car le gouvernement explique qu'il y a en réalité 70 % d'économies pour 30 % de hausses d'impôts alors que ce serait l'inverse".

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.