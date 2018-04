Detox : la chicha, c'est dangereux ?

Les chiffres sont effrayants : une heure de chicha est l'équivalent de 40 cigarettes, soit deux paquets ; une heure à rester dans un bar à chicha, sans même fumer, c'est six clopes. Quand une personne fume la chicha, elle brûle du charbon et de la mélasse. Ainsi, des millions de microparticules se collent aux poumons, c'est hyper dangereux.

Monoxyde de carbone dégagé

Pour ceux qui fument le narguilé à la maison, sachez que cela dégage du monoxyde de carbone. Les dangers sont bien connus : cancer, maladies cardio-vasculaires et des bronchites chroniques. Les bars à chicha sont souvent pris d'assaut lors des matchs de foot. Eh bien un match de Ligue des champions, c'est deux heures, et quatre paquets de clopes. Un bar à chicha est autorisé, car normalement les propriétaires doivent installer un coin fumeurs aéré et séparé du reste du bar. En réalité, dans la plupart des bars à chicha, le coin fumeurs est l'intégralité du bar.