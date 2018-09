Télémédecine : les consultations à distance remboursées

Des patients qui s'entretiennent avec leur médecin par l'intermédiaire d'un écran et qui procèdent eux-mêmes à leur auscultation grâce à une machine conçue à cet effet. Voilà ce que propose la télémédecine, une solution qui permet notamment aux habitants des déserts médicaux d'avoir accès plus facilement et rapidement à des consultations médicales. Celles-ci seront dorénavant remboursées entre 23 et 58,50 euros selon la spécialité concernée.

Les espoirs du gouvernement

La Sécurité sociale prendra en charge 70% de la consultation, tandis que les complémentaires santé couvriront les 30% restant. Dans le Budget 2018, le gouvernement table sur 500 000 actes à distance pour l'année 2019, et jusqu'à 1,3 million à l'horizon 2021. Une petite révolution pour les millions de Français pour qui le moindre rendez-vous à prendre chez un médecin peut vite se transformer en parcours du combattant.

