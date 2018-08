Face à la pénurie, un médecin sur les routes

Depuis mai dernier, Hélène a décidé de parcourir la France à bord de son camping-car pour faire des remplacements itinérants et lutter ainsi, à sa façon, contre la pénurie de médecins dans les campagnes. "Cela faisait déjà un an et demi que je remplaçais dans ma région des Pays de la Loire, et j'avais juste envie de visiter la France et de voir d'autres manières de faire", explique-t-elle. "L'accumulation de personnes dans les grandes villes fait que c'est toujours un peu plus compliqué. Là on arrive, c'est très agréable, on est attendu et on est accueilli", ajoute Hélène, ravie de pratiquer la médecine dans ces zones moins peuplées.

5 000 kilomètres au compteur

Elle a déjà parcouru près de 5 000 kilomètres en l'espace de quatre et ne compte par s'arrêter en si bon chemin, puisque son aventure doit se poursuivre jusqu'au mois de novembre prochain. Elle prendra alors la direction du sud de la France.

