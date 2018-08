Barneville-Carteret : une commune aux petits soins pour attirer un médecin

À Barneville-Carteret (Manche), le maire fait monter les enchères pour trouver un médecin pour sa commune. Depuis un an, ce village du Cotentin cherche un médecin sans avoir eu aucun candidat. Et la situation est urgente, la commune cherche un, voire deux médecins. Pour les attirer, la mairie a sorti le grand jeu : un appartement en duplex de 140 m2 gratuit en plein centre-ville et sur le port, ainsi que le bateau personnel du maire à disposition. "Aujourd'hui, on n'a pas d'autres solutions face à la pénurie de médecins", explique ce dernier.

7 000 habitants l'été sans médecin

Le village situé en bord de mer compte 2 500 habitants et presque 7 000 l'été. Il y a eu jusqu'à cinq médecins, il n'en reste plus que deux, bientôt à la retraite et les habitants commencent à s'inquiéter. La commune possède pourtant un centre médical avec infirmières, psychologues et les médecins qui ne comprennent pas la situation. "On a des horaires aménagés, pas de garde de nuit, vraiment une qualité de vie", explique Denis Haquet, l'un des médecins généralistes. La commune en appelle au gouvernement pour imposer par exemple aux jeunes médecins de s'installer là où la population en a le plus besoin.

