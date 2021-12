Haute-Marne : la ville de Chaumont recherche des médecins généralistes

Depuis qu’il est à la retraite, Jean-Paul, habitant de Chaumont (Haute-Marne), collectionne les ordonnances. Âgé de 67 ans, il a du diabète, de la tension et surtout, pas de médecin généraliste près de chez lui. "J’ai fait tous les cabinets à Chaumont, absolument tous et leur réponse était 'on ne peut pas'", confie-t-il. Son ancien médecin traitant a pris sa retraite il y a un an. Depuis, il en a trouvé un autre, situé à 25 kilomètres de chez lui.

1 500 patients à domicile

Ces cinq dernières années, Chaumont a perdu sept médecins contre seulement trois installations. Ce non-remplacement inquiète le docteur Francis Bégrand qui n’a pas trouvé de successeur alors qu’il souhaite arrêter son activité bientôt. "Les jeunes médecins n'ont plus du tout envie de faire ce qu’on fait", témoigne-t-il. Après ses consultations au cabinet, le médecin entame sa tournée dans les domiciles. Il suit autour de 1 500 patients alors que la moyenne nationale est de 900.