Déserts médicaux : dans le Nord, face au manque de spécialistes, les hôpitaux s’adaptent

En France, il y a aujourd’hui moins de quatre dermatologues pour 100 000 habitants. La situation est particulièrement préoccupante dans certaines régions comme au Cateau-Cambrésis dans le Nord/

Dans la commune de 7 000 habitants de Cateau-Cambrésis (Nord), "il faut monter à soixante kilomètres pour avoir un rendez-vous avec un dermato", explique un habitant. "Avoir un rendez-vous six mois, un an après, je trouve pas ça normal", confie-t-il. "J’aurais consulté s’il n’y avait pas cette difficulté-là", explique un autre.

Consultations à distance

Il y a cinq mois, l’hôpital a installé une cabine de téléconsultation pour essayer de faire face. Un spécialiste est de l’autre côté de l’écran et au contraire des consultations à distance sur un ordinateur personnel, l’infirmière de l’hôpital n’est jamais loin. Émilie Chevet n’a attendu qu’un mois pour obtenir un rendez-vous : "c’est très rapide par rapport à des consultations qu’on peut trouver à côté malheureusement." L’hôpital propose une trentaine de consultations de ce type chaque mois, toutes remboursées par la sécurité sociale. Selon Melissa Vermeulen, cadre de santé à l’hôpital, cette solution "ne remplace pas la présence physique du médecin." Mais le département a perdu 23 dermatologues en sept ans. Pour voir un spécialiste, il faut faire jusqu’à une heure et demie de route et attendre six à huit mois. Aujourd’hui, il ne reste que 3 000 dermatologues en France.