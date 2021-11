Déserts médicaux : les abus de certains médecins pour leur mutation

C'est un phénomène qui touche de plus en plus de communes en situation de désert médical : des médecins, originaires de villes plus importantes, proposent leur installation contre des demandes parfois exorbitantes. David Legouet, maire de Barneville-Carteret (Manche), a reçu une candidature d'un médecin réclamant un véhicule de fonction, un logement, le maintien de son salaire ainsi que d'une prime de mutation. Un chantage auquel il ne souhaite pas céder.

Des demandes abusives selon les habitants

Bien qu'en situation compliquée avec bientôt plus qu'un seul praticien dans la commune, les habitants trouvent que certaines demandes de médecins souhaitant s'installer sont abusives. "Je trouve cela un peu indécent", estime ainsi l'un d'eux. À la maison médicale de Barneville-Carteret, les généralistes peuvent pourtant s'installer. Pour le maire, qui n'arrive pas à attirer un médecin dans sa commune, la solution serait d'obliger de faire venir un médecin dans la commune.