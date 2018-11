Sciences : la sonde InSight s'est posée sur Mars avec succès

La sonde InSight s'est déposée avec succès sur Mars dans la soirée du lundi 26 novembre. Sur le plateau du 12/13, le journaliste Jean-Christophe Batteria revient sur l'événement. En arrivant, la sonde a pris plusieurs photos. Sur la première, on aperçoit "le sol martien, ce n'est pas une vue de la planète, c'est ce que la sonde voit entre ses pieds. La deuxième photo est un selfie, on y voit la sonde et la plaine martienne."

Opération réussie

L'opération était risquée et a été vivement applaudie. Le journaliste précise que "27 robots de ce type se sont déjà écrasés à la surface de Mars. Après sept ans de voyage et 480 millions de kilomètres, la sonde arrive à 20 000 km/h, ouvre son parachute, largue son bouclier de protection et se pose en douceur à 8 km/h. Elle s'est posée à l'équateur, c'est là que se trouvent les roches les plus anciennes. La sonde a emporté un sismographe qui va ausculter le cœur de Mars et chercher à savoir pourquoi tout s'est arrêté, pourquoi la planète a perdu son eau et sa vie.

