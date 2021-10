Prix Nobel de médecine : les recherches du duo récompensé pourraient "servir à atténuer les douleurs", estime un docteur en neurosciences

"Ce sont des découvertes fondamentales dans la compréhension des mécanismes du système somatosensoriel", estime ce lundi sur franceinfo le docteur en neurosciences Bertrand Coste. Le prix Nobel de médecine 2021 a été attribué aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs recherches sur la façon dont le système nerveux transmet la température et le toucher. "Ça pourrait servir à atténuer les douleurs dues à l'hypersensibilité au chaud ou au froid."

franceinfo : Pourquoi ces découvertes sont-elles révolutionnaires ?

Bertrand Coste : On savait que les neurones étaient capables de percevoir la température et le toucher mais les travaux de ces deux chercheurs ont permis d'identifier leurs capteurs. L'oignon, le menthol, le piment, ou encore le wasabi sont des composés qui vont également activer ces thermorécepteurs. Ça va permettre d'avoir des cibles pour traiter des désordres dans la perception de la température, du toucher et des forces mécaniques qui peuvent induire des douleurs chroniques chez les patients.

C'est le résultat de décennies de recherches ?

L'identification du capteur du chaud est une publication qui date de 1997. En 2002 on a eu le capteur du froid, et puis en 2010 on a identifié les capteurs des forces mécaniques, responsables du toucher et de la proprioception [capacité de connaître la position exacte de son corps]. Le fait de connaître ces capteurs pourrait permettre de développer une pharmacologie pour bloquer la perception de ces signaux. Ça pourrait servir à atténuer les douleurs dues à l'hypersensibilité au chaud ou au froid.

Ce Nobel vous a-t-il surpris ?

Personnellement, non. C'est sur le timing que c'est peut-être surprenant parce qu'il y avait éventuellement des recherches plus en vogue. Mais ces deux chercheurs ont déjà reçu le prix Kavli en neurosciences en 2019. Ce sont des découvertes fondamentales dans la compréhension des mécanismes du système sommato-sensoriel. Ça va même au-delà, puisque plusieurs études dans le monde s'intéressent aux différentes fonctions physiologiques impactées par ces stress comme dans la circulation du sang, ou dans les cellules cancéreuses.