Prix Nobel de médecine : les chercheurs David Julius et Ardem Patapoutian récompensés "pour leurs découvertes de récepteurs de la température et du toucher"

Certains imaginaient un prix lié à la découverte de la technologie de l'ARN messager, cruciale pour l'élaboration des vaccins contre le Covid-19. Mais le prix Nobel de médecine a finalement été attribué, lundi 4 octobre, à deux chercheurs américains, David Julius et Ardem Patapoutian, qui ont découvert des récepteurs du corps humain sensibles à la température et au toucher, a annoncé le comité.

Leurs "découvertes révolutionnaires" ont "permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde", a déclaré le jury Nobel à Stockholm. Ces deux chercheurs ont permis de mieux connaître la manière dont des événements extérieurs étaient traduits en impulsions électriques dans le système nerveux. Ils ont permis de faire progresser la connaissance sur le sens du toucher.

Des classes de capteurs pour le chaud, le froid, la pression

David Julius, 65 ans et professeur à l'Université de Californie, a utilisé la capsaïcine, un composant actif du piment qui provoque une sensation de brûlure, pour identifier un nouveau capteur dans les terminaisons nerveuses de la peau qui réagit à la chaleur. Ce canal ionique, nommé TRPV1, est notamment activé par les sources de chaleur douloureuses, et vient compléter la palette des capteurs de températures déjà connus. Chacun de leur côté, David Julius et Ardem Patapoutian ont également "utilisé la substance chimique menthol pour identifier TRPM8", un récepteur qui s'est avéré être activé par le froid.

Ardem Patapoutian, professeur au Scripps Research en Californie né à Beyrouth, a également utilisé des cellules sensibles à la pression pour découvrir une nouvelle classe de capteurs (Piezo) aux stimuli mécaniques dans la peau et les organes internes – la force mécanique. "Les canaux TRP sont essentiels pour notre capacité à percevoir la température", résume le comité Nobel. "Le canal Piezo2 nous donne le sens du toucher et la capacité de ressentir la position et le mouvement de nos parties du corps."

Ce prix a déjoué les pronostics des experts. Outre les vaccins à ARN messager, certains avaient misé sur les nouvelles voies pour des traitements en rhumatologie. Des champions de l'épigénétique ou de la résistance aux antibiotiques auraient également pu recueillir les lauriers pour le 120e anniversaire des prix.