Nous sommes entrés dans un nouvel âge géologique : le Meghalayen

Nous ne le savions pas encore et pourtant cela fait 4 200 ans que la Terre est entrée dans un nouvel âge : le Meghalayen, la troisième période de l’époque Holocène. C'est ce qu'a annoncé le 13 juillet la commission internationale de statigraphie (Union internationale des sciences géologiques, UISG), chargée de l'établissement d'une échelle des temps géologiques sur la Terre.

The latest version of the International Chronostratigraphic Chart/Geologic Time Scale is now available! New #Holocene subdivisions: #Greenlandian (11,700 yr b2k)#Northgrippian (8326 yr b2k)#Meghalayan (4200 yr before 1950) https://t.co/IhvZHfHnWh#ChronostratigraphicChart208 pic.twitter.com/8Pf9Dnct7h