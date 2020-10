Le prix Nobel de physique attribué à trois scientifiques pour leurs recherches sur les trous noirs

Les trous noirs ont livré quelques-uns de leurs secrets grâce au Britannique Roger Penrose, à l'Allemand Reinhard Genzel et à l'Américaine Andrea Ghez. Les trois scientifiques ont reçu mardi 6 octobre la prestigieuse récompense du prix Nobel pour leurs travaux.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz