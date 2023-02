REPLAY. L'IA va-t-elle nous remplacer ? Le débat du Talk franceinfo

ChatGPT, nouvel agent conversationnel en ligne fait la Une des médias depuis plusieurs semaines. Entre maîtrise presque parfaite des langues humaines, raisonnements logiques mais aussi incohérences et fake news : faut-il craindre les intelligences artificielles ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Créé en 2020 par la société Open AI et disponible sur nos ordinateurs depuis seulement quelques semaines, ChatGPT3 soulève questionnements éthiques, inquiétudes et fantasmes. En effet, cet agent conversationnel basé sur une intelligence artificielle de pointe nous surprend et peut parfois faire peur. Ce robot qui peut sembler avoir réponse à tout soulève certaines interrogations politiques, éthiques et philosophiques. Pourquoi les capacités intellectuelles des outils virtuels nous fascinent autant ? L'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ?

Laurence Devillers, spécialiste des interactions homme-machine, professeure d’informatique à l’université Paris-Sorbonne et Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université, président du comité d’éthique du CNRS sont dans le Talk pour en discuter.

ChatGPT, une révolution ?

ChatGPT a été conçu pour simuler des conversations humaines. Le logiciel peut à la fois donner des réponses précises à des questions mais en plus, permet d'affiner ses réponses, de se corriger. La particularité d'un tel outil n'est pas tant sa capacité que son caractère ouvert. En effet, ChatGPT a été conçu par Open AI pour être accessible à tous.

La grande accessibilité de ChatGPT est l'élément qui interroge les chercheurs et les spécialistes du numérique sur les nécessités de régulation à l'école, dans le journalisme ou même dans le domaine de la création artistique, par exemple.

