L’intelligence artificielle multiplie les exploits

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon)

On parle beaucoup ces jours-ci de ChatGPT, une IA capable de tenir une conversation quasi-humaine, qui a déjà un million d’utilisateurs. Mais il y a aussi AlphaCode, qui vient de démontrer sa puissance dans des concours de programmation informatique en ligne.

Dans Le billet sciences du weekend avec Mathilde Fontez, rédactrice en chef au magazine Epsiloon, on va rencontrer une intelligence artificielle qui peut écrire des programmes informatiques. Elle surpasse les programmateurs humains. De quoi imaginer qu’elle puisse s’améliorer elle-même, prendre son indépendance et nous échapper ?

franceinfo : Une intelligence artificielle a réussi une nouvelle prouesse : écrire des programmes informatiques, aussi bien que des humains ?

Mathilde Fontez : On a beaucoup parlé cette semaine de l’Intelligence artificielle Chat-GPT, une IA capable de faire la conversation, de composer des poèmes, de faire des blagues - en quelques jours, elle a discuté avec 1 million de personnes. Mais un autre exploit est un peu plus inaperçu : une IA est parvenue à se hisser au niveau des meilleurs informaticiens, dans des concours de programmation informatique.

Elle s’appelle AlphaCode, elle a été mise au point par Alphabet, dont Google est une filiale. Et elle a réussi à écrire des codes complexes. C’est une nouvelle compétence pour ces réseaux de neurones, qui apprennent tout seul, simplement en passant en revue de grandes bases de données.

De quoi automatiser l’écriture des logiciels ?

C’est l’idée oui. Les logiciels sont devenus un point critique, on sait qu’il y a une pénurie mondiale de programmateurs. Et ça fait longtemps que les spécialistes se disent que l’IA pourrait aider. Ces programmes sont experts en langage, Chat-GPT en témoigne : il manipule les mots quasiment comme un humain. Et un code informatique, c’est aussi un langage.

L’IA AlphaCode a procédé de la même manière que Chat-GPT, elle a été alimentée par des gigaoctets de lignes de code. Et elle a appris à parler le Python, et le C++, les langages informatiques.

Ce qui est remarquable, ce qui impressionne vraiment les spécialistes, c’est que même en ignorant tout de la structure du langage informatique, elle a pu élaborer des codes complexes. Sans copier, comme le font les humains, de gros morceaux de codes tout faits. Cette IA résout des problèmes qu’elle n’a jamais vus auparavant, en créant un code de toute pièce.

Mais alors, si elle sait coder, cette IA pourrait se modifier elle-même ?

Oui, on ne peut pas s’empêcher de se poser la question : ces capacités en codage pourraient-ils conduire à des systèmes capables de s'auto-écrire, de s'améliorer eux-mêmes ? Et de donner une IA super intelligente, qui pourrait prendre son indépendance.



Pour l’instant, c’est encore de la SF. Mais les chercheurs en parlent dans leur étude d’AlphaCode. Ils préviennent, qu’il faut d’ores et déjà mettre des garde-fous, des contrepoids dans le système, pour que l’IA ne devienne pas hors de contrôle…