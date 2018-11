Chine : de bébés génétiquement modifiés font scandale

C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. En Chine, un chercheur annonce la naissance de deux bébés génétiquement modifiés, Lulu et Nana. À cette heure, aucune preuve et aucune image des bébés n’ont été dévoilées. Mais à l'en croire, il aurait réussi à faire naître ces fillettes, nées d'un père séropositif, résistantes au virus du sida. C'est sur les embryons que le scientifique aurait agi. L'ADN a pu être modifié par la technique, dite des "ciseaux génétiques". On enlève la partie indésirable du génome.

Un risque de sélection de l'espèce humaine

Il y a-t-il un danger ? Oui, selon la communauté scientifique. La méthode comporte encore beaucoup trop d'inconnus. "Quand on modifie le gène CCR5, comme ça a été fait, on peut protéger contre le VIH, mais on n’est pas sûr qu'on ne rende pas la personne plus sensible à d'autres infections virales", explique Pr Pierre Jouannet, membre de l'Académie de médecine. Il y a aussi un danger éthique, un risque de sélection de l'espèce humaine.

