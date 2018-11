Chine : un chercheur annonce avoir fait naître des bébés génétiquement modifiés

En Chine, l'annonce d'un chercheur qui déclare avoir fait naître deux bébés génétiquement modifiés a suscité l'émoi à travers le pays. Pékin a même ouvert une enquête. "Ici, on ne parle que de ça, c'est même le sujet numéro un. Tout le monde, généralement, condamne, au nom de la morale et de l'éthique. Et les scientifiques chinois de plateaux de télévision en pétitions de crier au scandale en désapprouvant le docteur He Jiankui et son expérience si controversée, qui n'a semble-t-il été approuvée par personne", indique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex sur place.

Comment a-t-il pu agir sans être inquiété ?

"Plusieurs enquêtes sont en cours pour d'abord la véracité de son annonce, et vérifier comment dans ce pays où tout est généralement si bien vissé et contrôlé, il aurait pu agir ainsi", conclut-il.

