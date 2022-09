Covid-19 : le nombre de morts par suicide en baisse pendant les confinements

Avec la crise du Covid-19, certains professionnels de santé avaient prédit une "épidémie de suicides" en France. Il n’en est finalement rien. Selon les chiffres de l’Observatoire national du suicide - entre janvier 2020 et avril 2021, 11 200 personnes ont mis fin à leurs jours. Un nombre légèrement inférieur à la moyenne annuelle observée entre 2015 et 2019.

Le sentiment d'une crise collective

Pendant le premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, le nombre de décès en France a baissé de 20%, et de 8% lors du second confinement, du 30 octobre au 15 décembre 2020. Sur ces deux périodes, la part des suicides a également diminué. Comment l’expliquer ? Selon l’Observatoire du suicide - dont la mission est de produire des données chiffrées mais aussi de favoriser la recherche sur ce phénomène - l’angoisse a pu être atténuée par le sentiment que cette épreuve, cette crise, n’était pas individuelle mais collective. Le système de soins psychiatriques a su aussi être souple et les familles ont pu veiller davantage sur les personnes à risque.

La crise du Covid-19 n'a pas rompu la tendance constatée depuis le milieu des années 80 : le recul du nombre de personnes mettant fin à leurs jours. En revanche, les tentatives et suicides ont continué d’augmenter dans une catégorie de la population : les adolescentes et les jeunes femmes. C’est encore plus marqué quand elles sont issues des milieux les plus pauvres.