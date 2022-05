Les tentatives de suicide en hausse chez les ados : "On ne peut pas dire qu'actuellement, on présente un monde très enthousiasmant"

Depuis 2020, les gestes et idées suicidaires augmentent chez les 11-14 ans. Il y a deux fois plus de passages aux urgences pour tentative de suicide qu'avant la crise sanitaire, selon Santé Publique France. Les professionnels dénoncent le manque de moyens dans les services de pédopsychiatrie.

À l'Accueil temporaire rapide pour ados parisiens (Atrap), une quinzaine d'adolescents sont reçus plusieurs fois dans la semaine pour des consultations psychiatriques en urgence. Ils ont entre 10 et 15 ans et près de la moitié d'entre eux ont fait une tentative de suicide. "On m'a amenée ici pour essayer de régler un peu tout ça", raconte Luna 14 ans. "J'ai envie de me sentir mieux pour pouvoir me dire : OK, je vais pouvoir être indépendante un jour, je vais pouvoir être responsable de moi-même", confie l'adolescente. "Faut pas se mettre dans la tête que les psychiatres ou tes parents vont te sauver, poursuit Luna, c'est un travail que tu fais avec toi-même et avec de l'aide des gens de l'extérieur."

Davantage de filles accueillies

L'équipe de pédopsychiatres, d'infirmières et d'éducatrices reçoit 90% de filles. "De manière très caricaturale, explique Isabelle Sabbah Lim, cheffe de service, on pourrait dire que les jeunes filles, quand elles vont mal, elles expriment leur mal-être en se faisant du mal. Les garçons vont plus être dans des troubles externalisés, des troubles du comportements, indique la psychiatre. Et les parents ne vont pas forcément penser à amener aux urgences psychiatriques un jeune qui consomme des toxiques, ou qui conduit sans casque en scooter, complètement bourré. Alors que très probablement, il y a la même souffrance et le même mal-être."

Depuis la création de l'Atrap, il y a un an, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les lits manquent en pédopsychiatrie et les tentatives de suicides augmentent chez les adolescents. Ce phénomène peut s'expliquer en partie par la crise sanitaire mais pas seulement. "L'adolescent c'est un peu comme un poisson dans un aquarium, compare Isabelle Sabbah Lim. Dans l'aquarium il y a la scolarité, il y a les parents, il y a l'environnement." "Quand vous écoutez les infos, on ne peut pas dire qu'actuellement on présente un monde apaisé, très enthousiasmant. Et on sait très bien comment les enfants et les adolescents sont sensibles à ce climat."







Adolescents : les tentatives de suicide en hausse - Reportage de Margaux Queffelec écouter

Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, il existe des services d'écoute anonymes. Vous pouvez appeler le 3114. La ligne Suicide écoute est joignable 24h/24 et 7j/7 au 01 45 39 40 00. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.