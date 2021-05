Covid-19 : alors que le déconfinement se poursuit, où en est l'épidémie ?

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 semblent être au vert. "Le ciel épidémique s'éclaircit, c'est incontestable. On est repassé en dessous de 150 de taux d'incidence", soit en dessous de 15 000 contaminations par jour, assure le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures de France 2, mercredi 19 mai. "Je vous rappelle que début avril, on était à 40 000 !"

Les services de réanimation commencent à se vider

"Et puis surtout, on a les réanimations qui continuent de se vider. Alors on est encore très haut, mais quand même, la tendance est excellente : on est passé sous les 4 000 et on va vers l'objectif des 3 000", poursuit le journaliste et médecin. "Tout cela est très rassurant", reconnaît-il. Mais peut-on se contaminer en terrasse ? "Le risque est très faible, il y a 20 fois moins de risques de se contaminer en extérieur", conclut Damien Mascret.